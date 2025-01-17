Karne günü sınıf defterine ne yazılır, nasıl doldurulur?

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KARNE GÜNÜ SINIF DEFTERİNE NE YAZILIR, NASIL DOLDURULUR?

Karne günü sınıf defterine yazılan notlar, genellikle öğrencilerin akademik başarıları, davranışları ve sınıf içindeki katılımlarıyla ilgili olabilir. 17 Ocak Cuma günü karne dağıtımı yapılacak. 17 Ocak 2025 Cuma günü defterleri doldururken son saate kadar normal kazanım yazılıyor. Son ders saatinde ise "2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı birinci dönem karne dağıtımı yapıldı" şeklinde not düşülüyor.

OKULUN SON HAFTASI SINIF DEFTERİ DOLDURMA ÖRNEĞİ

Okul son haftası sınıf defteri doldurulurken, öncelikle karne günü yapılacak olan etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinlikler arasında karne dağıtımı, karne notlarının değerlendirilmesi, varsa devamsızlık ve disiplin işlemleri gibi konular yer alabilir.