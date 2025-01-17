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Karne günü sınıf defterine ne yazılır, nasıl doldurulur?

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#Karne Günü Sınıf Defteri#Öğrenci Başarıları#Sınıf Defteri Nasıl Doldurulur
Karne günü sınıf defterine ne yazılır, nasıl doldurulur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:52

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnesini alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönemi sona eriyor. Karne günü her zaman olduğu gibi öğrenciler sınıflarına gidecek ve karneleri dağıtılacak. 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Peki, Karne günü sınıf defterine ne yazılır, nasıl doldurulur?

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KARNE GÜNÜ SINIF DEFTERİNE NE YAZILIR, NASIL DOLDURULUR?

Karne günü sınıf defterine yazılan notlar, genellikle öğrencilerin akademik başarıları, davranışları ve sınıf içindeki katılımlarıyla ilgili olabilir. 17 Ocak Cuma günü karne dağıtımı yapılacak. 17 Ocak 2025 Cuma günü defterleri doldururken son saate kadar normal kazanım yazılıyor. Son ders saatinde ise "2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı birinci dönem karne dağıtımı yapıldı" şeklinde not düşülüyor.

OKULUN SON HAFTASI SINIF DEFTERİ DOLDURMA ÖRNEĞİ

Okul son haftası sınıf defteri doldurulurken, öncelikle karne günü yapılacak olan etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinlikler arasında karne dağıtımı, karne notlarının değerlendirilmesi, varsa devamsızlık ve disiplin işlemleri gibi konular yer alabilir.

 

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