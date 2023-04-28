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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak! İŞKUR sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman? İşte KGM kadro dağılımı ve başvuru şartları

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#Karayolları Genel Müdürlüğü#İşkur#Karayolları Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi
Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak İŞKUR sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman İşte KGM kadro dağılımı ve başvuru şartları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 00:14

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre İŞKUR aracılığıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere toplam 3 bin işçi alımı yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü kadrolarında ilan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru detayları.

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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Son dakika açıklamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri 2 Mayıs tarihinde başlayacak. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular 5 gün ilanda kalacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak İŞKUR sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman İşte KGM kadro dağılımı ve başvuru şartları

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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