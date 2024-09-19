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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin kariyeri ve biyografisi

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçeklinin kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:29

Mehmet Fatih Çiçekli kimdir sorusu, hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak isteyenler tarafından merak ediliyor. 1976 doğumlu olan Çiçekli, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve kaymakamlık, vali yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2024 yılı itibariyle Karaman Valiliği görevine atanmıştır. Peki, Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Mehmet Fatih Çiçekli, kamu yönetiminde önemli görevler üstlenmiş bir bürokrattır. 2024 yılında Karaman Valiliği görevine atanmıştır. Peki, Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR?

Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğmuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çiçekli, 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamış, çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yapmıştır.

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KARİYERİ

Mehmet Fatih Çiçekli, kaymakamlık görevinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere ve Çin’de çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. 2023 yılında Karaman Valiliği görevine atanmıştır.

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