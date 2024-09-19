Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin kariyeri ve biyografisi

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Mehmet Fatih Çiçekli, kamu yönetiminde önemli görevler üstlenmiş bir bürokrattır. 2024 yılında Karaman Valiliği görevine atanmıştır. Peki, Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.
Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğmuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çiçekli, 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamış, çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yapmıştır.
MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KARİYERİ
Mehmet Fatih Çiçekli, kaymakamlık görevinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere ve Çin’de çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. 2023 yılında Karaman Valiliği görevine atanmıştır.