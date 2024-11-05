×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 22:07

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Kasım hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 9°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Haberin Devamı

TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

#Hava Durumu
Galatasaray, Promethiası farklı geçti

Galatasaray, Promethias'ı farklı geçti

#Galatasaray
Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Arda Güler oynayacak mı

Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

#Real Madrid
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TLlik soru ve cevabı: 2014te En iyi 100 Türk Filmi adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur Doğru cevap verildi mi

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ve cevabı: 2014'te 'En iyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? Doğru cevap verildi mi?

#Kim Milyoner Olmak İster
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları açıklandı mı AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı!

#AUZEF Sonuçları

EN SON HABERLER

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı

Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

#Hava Durumu
Galatasaray, Promethiası farklı geçti

Galatasaray, Promethias'ı farklı geçti

#Galatasaray
Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Arda Güler oynayacak mı

Real Madrid Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

#Real Madrid
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TLlik soru ve cevabı: 2014te En iyi 100 Türk Filmi adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur Doğru cevap verildi mi

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL'lik soru ve cevabı: 2014'te 'En iyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? Doğru cevap verildi mi?

#Kim Milyoner Olmak İster
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları açıklandı mı AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı!

#AUZEF Sonuçları