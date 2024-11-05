Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 9°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 7°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -3°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -8°C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık