Kar yağışı ve sağanak uyarısı | Yarın (6 Kasım) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 9°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 7°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık