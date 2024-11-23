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KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu kar yağacak mı?

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 22:14

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerine mevsimin ilk karı düşerken bazı yolların kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu. Ankara'nın kuzey ilçeleri, Bursa, Sakarya, Düzce ve Kastamonu'da da kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da gece saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 5 ila 15 derece düşmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu kar yağışı devam edecek mi? İşte, il il 24 Kasım hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde Akdeniz'de, sabah saatlerinden sonra ise diğer yerlerde etkisini kaybedeceği ifade edildi.
Doğu Akdeniz'de yarın beklenen yağışların gece ilk saatlerden itibaren Mersin ve Adana, sabah saatlerinden itibaren ise Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Mardin'in ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinin 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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BURSA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur

EDİRNE 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR -3°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

ADANA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ -1°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

KASTAMONU 0°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karka karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAR YAĞIŞI İSTANBULA GİRİŞ YAPTI | Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı Yarın (24 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu kar yağacak mı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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