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KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? | İstanbul'da yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı!

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#Hava Nasıl Olacak#İstanbul Hava Durumu#Yarın Kar Var Mı
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ | İstanbulda yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 21:58

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ederken, cuma günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cuma günü Afyonkarahisar, Kütahya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya civarında kar yağışının yoğun olacağını bildirdi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ocak hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni uyarılarda bulundu. Şubat ayına dikkat çeken Şen'in mesajları şöyle:

Kar sağanak şeklinde yağıyor. Kar yağışı İstanbul'da bugün akşama kadar devam edecek. Sadece İstanbul değil; Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya civarında da yükseklerde kar yağışı yoğun olarak devam edecek. Şu an yerde 1-2 cm kalınlığında kar var. Öğlen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla biraz eriyecek tabi ama akşam şiddetini artırmasıyla örtü ve buzlanma yapabilir. Bu nedenden dolayı akşam iş çıkışında dikkat etmek lazım.
Yarın sabaha kadar kar devam edecek. Şu anda çok yoğun. Yarın öğlen saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönecek ve İstanbul'u terk edecek. Ama Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. Hatay ve Güney Doğu Anadolu'nun üzerinde sağanak yağışlar var.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ | İstanbulda yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı

Ataşehir, Beykoz, Şile, Sarıyer, Kartal'da kar yağışı gece boyunca devam edecek. Tedbirli olmakta fayda var. Belediye görevlilerinin solüsyonu akşam saatlerinde atması lazım. Anadolu Yakası'nda kar yağışı biraz daha etkili gözüküyor. Bunun yanında yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar olabilir.

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3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz.

İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ | İstanbulda yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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ÇANAKKALE 0°C, 7°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 6°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İZMİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ | İstanbulda yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

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MERSİN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -6°C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ | İstanbulda yarın (7 Şubat) hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri yayınlandı... Son dakika uyarı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatleerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

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