KAR VE TİPİ UYARSI! 25 Kasım Pazartesi bugün hava durumu nasıl? Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı? Bölge bölge hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Aralık Hava Durumu yayınlandı. Yapılan tahminlere göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

BUGÜN 25 KASIM HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 3°C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 7°C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA -2°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA -3°C, 1°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

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BOLU -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

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AMASYA -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -2°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 5°C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

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ERZURUM -4°C, -2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -3°C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı

VAN 4°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP -2°C, 6°C

Çok bulutlu

MARDİN 0°C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde merkez ve kuzey ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı