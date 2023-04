KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI: Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde ele alınıyor

Haberin Devamı

700 binden fazla kamu işçisinin maaşlarına ne kadar zam geleceğini ve çalışma şartlarını belirleyen 2023 toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin il 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini taban maaş önerisini de 11 bin lira olduğunu söyledi.

İşçi tarafının teklifi yüzde 45 zam ve taban aylık olarak da 15 bin lira oldu.

KAMU ÇALIŞANLARINA ZAM OLACAK MI?

Pazarlıkların neticelenmesi durumunda pazarlığa konu olan tutar maaşlara Zam olarak yansıyacak. 700 binden fazla Kamu işçisi yapılacak zamdan pozitif etkilenmiş olacak.

TOPLU SÖZLEŞMEDE SON DURUM

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor.

Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde;

I. TABAN ÜCRET



Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.



II. REFAH PAYI



İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

III. ÜCRET ZAMLARI



a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.



b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.



d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:



İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.



NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.