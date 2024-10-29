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Kaloriferler ne zaman, ayın kaçında yanar 2024? Merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri

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#Kalorifer#Kalorifer Yakma Tarihi#Kaloriferler Ne Zaman Yanacak
Kaloriferler ne zaman, ayın kaçında yanar 2024 Merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:45

Merkezi sistem kalorifer, henüz doğalgaz sistemi bulunmayan apartmanlarda kullanılmaya devam etmektedir. Apartman sakinlerinin kömür ya da fuel oil satın alması ile çalışan merkezi sistem kalorifer, belirlenen tarihler itibariyle uzman kişiler aracılığıyla günün belirli saatlerinde aktif edilmektedir. Peki, merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar? İşte, 2024 yılına dair merak edilen o detaylar

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Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Bazı illerde merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri, valilik tarafından ilan edilmektedir. Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl yapılan duyuru şu şekildeydi; 

"2023 - 2024 kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına 15 Kasım 2023 tarihinde başlanacak, 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir.. Bu tarihler dışında dış ortam hava sıcaklığının 15 0C nin altında olması durumunda kalorifer ve sobalar yakılabilecektir."

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