Kaloriferler ne zaman, ayın kaçında yanar 2024? Merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri

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Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Bazı illerde merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri, valilik tarafından ilan edilmektedir. Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl yapılan duyuru şu şekildeydi;

"2023 - 2024 kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına 15 Kasım 2023 tarihinde başlanacak, 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir.. Bu tarihler dışında dış ortam hava sıcaklığının 15 0C nin altında olması durumunda kalorifer ve sobalar yakılabilecektir."