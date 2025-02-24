×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Alkan#Kars Kağızman#Kağızman Belediye Başkanı
Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:27

İçişleri Bakanlığınca, Kars'ın Kağızman ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. DEM Partili Kağızman, 2024 yılında yapılan seçimlerde % 32,68 oy alarak seçilmişti. Peki, Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı? İşte merak edilenler...

Haberin Devamı

Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." Peki, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MEHMET ALKAN KİMDİR?

Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde 1953 yılında dünyaya gelen Mehmet Alkan, ilk ve ortaokulu Kağızman'da, liseyi Iğdır'da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı. Alkan, 2009-2014 yılları arasında Kağızman Belediye Başkanlığı yaptı.

Haberin Devamı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de DEM Parti listesinden seçime giren Alkan, oyların yüzde 32.68'ini alarak belediye başkanı seçildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Alkan#Kars Kağızman#Kağızman Belediye Başkanı

BAKMADAN GEÇME!

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?

#Mehmet Alkan
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025 SON DAKİKA (24 ŞUBAT GÜNCEL) || İstanbul baraj doluluk oranı Ömerli, Istrancalar, Alibey son durum nedir, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025 SON DAKİKA (24 ŞUBAT GÜNCEL) || İstanbul baraj doluluk oranı Ömerli, Istrancalar, Alibey son durum nedir, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

#Baraj Doluluk Oranları
Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak 2025 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi

#Ramazan
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT-2 MART 2025 | Balık Yeni Ayı: Sınırlarını Koru Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT-2 MART 2025 | Balık Yeni Ayı: Sınırlarını Koru! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

#Haftalık Burçlar
Maç Programı 24 Şubat - TFF Süper Lig 25. Hafta fikstürü: Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta

Maç Programı 24 Şubat - TFF Süper Lig 25. Hafta fikstürü: Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta?

#Bugün Hangi Maçlar Var

EN SON HABERLER

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?

#Mehmet Alkan
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025 SON DAKİKA (24 ŞUBAT GÜNCEL) || İstanbul baraj doluluk oranı Ömerli, Istrancalar, Alibey son durum nedir, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025 SON DAKİKA (24 ŞUBAT GÜNCEL) || İstanbul baraj doluluk oranı Ömerli, Istrancalar, Alibey son durum nedir, baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

#Baraj Doluluk Oranları
Ramazan ne zaman başlıyor İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak 2025 Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi

#Ramazan
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT-2 MART 2025 | Balık Yeni Ayı: Sınırlarını Koru Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT-2 MART 2025 | Balık Yeni Ayı: Sınırlarını Koru! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

#Haftalık Burçlar
Maç Programı 24 Şubat - TFF Süper Lig 25. Hafta fikstürü: Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta

Maç Programı 24 Şubat - TFF Süper Lig 25. Hafta fikstürü: Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta?

#Bugün Hangi Maçlar Var