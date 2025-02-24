Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kars Kağızman Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştırıldı?

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Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." Peki, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MEHMET ALKAN KİMDİR?

Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde 1953 yılında dünyaya gelen Mehmet Alkan, ilk ve ortaokulu Kağızman'da, liseyi Iğdır'da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı. Alkan, 2009-2014 yılları arasında Kağızman Belediye Başkanlığı yaptı.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de DEM Parti listesinden seçime giren Alkan, oyların yüzde 32.68'ini alarak belediye başkanı seçildi.