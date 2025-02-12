Kadir Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünlü isimlerle adı anılan Kadir Güneş'in biyografi bilgileri

Haberin Devamı

Kadir Güneş, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak tanınıyor. Çeşitli sektörlerde girişimlerde bulunan Güneş, kamuoyunda ünlü isimlerle anılmasıyla da gündeme geliyor. İş dünyasındaki adımları ve özel hayatıyla dikkat çeken Kadir Güneş'in biyografisi merak ediliyor. Peki, Kadir Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş, tanınmış iş insanı Metin Güneş'in oğludur ve modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Ankara'da doğmuştur. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kadir Güneş'in adı, kamuoyunda çeşitli ilişkileriyle de gündeme gelmiştir. İlk olarak Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile yaşadığı olayla tanınmış, daha sonra ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve oyuncu Melisa Döngel ile ilişkileri basında yer almıştır. Son olarak, oyuncu Demet Özdemir ile birlikteliği gündeme gelmiştir.

Haberin Devamı

KADİR GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Kadir Güneş'in iş dünyasındaki faaliyetleri, farklı sektörleri kapsayan girişimleriyle bilinmektedir. Ticaret ve çeşitli iş alanlarında yer alan Güneş, kamuoyunda daha çok özel hayatı ve tanınmış kişilerle olan bağlantıları ile anılmıştır.