×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak? 5 Ağustos Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Tarihi
Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak 5 Ağustos Kabine Toplantısında alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 18:09

Kabine Toplantısı bitti mi, alınan kararlar neler sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 Ağustos tarihinde Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündeminde İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliamlar ve Orta Doğu'da yükselen tansiyon olacak. Toplantıda terörle mücadele ve ekonomideki son durum da ele alınacak. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar açıklandı mı? 5 Ağustos Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Kabine Toplantısı sonuçları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en önemli başlığı ise Filistin. Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KARARLAR AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 18.00 itibariyle duyurulması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Kabine Toplantısı Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak 5 Ağustos Kabine Toplantısında alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında

Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak? 5 Ağustos Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

#Kabine Toplantısı
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (MEB E-OKUL İLE TIKLA ÖĞREN) || LGS lise 3. tercih sonuçları açıklandı LGS 2. nakil sonuçları T.C kimlik no ile nereden, nasıl öğrenilir

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (MEB E-OKUL İLE TIKLA ÖĞREN) || LGS lise 3. tercih sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil sonuçları T.C kimlik no ile nereden, nasıl öğrenilir?

#LGS 3. Tercih Sonuçları
MEB LGS LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024 || LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı MEB Lise 3. nakil başvuruları nereden, nasıl yapılır

MEB LGS LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024 || LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? MEB Lise 3. nakil başvuruları nereden, nasıl yapılır?

#LGS 3. Nakil Başvuruları
EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI TEMMUZ 2024 || Emekli ve memur zammı Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025 Ocak ayında maaş zammı ne kadar olacak

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI TEMMUZ 2024 || Emekli ve memur zammı Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 Ocak ayında maaş zammı ne kadar olacak?

#Enflasyon Farkı
Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji il il paylaştı İstanbulda yağmur var mı

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji il il paylaştı! İstanbul'da yağmur var mı?

#Havalar Ne Zaman Serinleyecek

EN SON HABERLER

Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak 5 Ağustos Kabine Toplantısında alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında

Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar ne zaman açıklanacak? 5 Ağustos Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler, saat kaçta bitecek? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

#Kabine Toplantısı
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (MEB E-OKUL İLE TIKLA ÖĞREN) || LGS lise 3. tercih sonuçları açıklandı LGS 2. nakil sonuçları T.C kimlik no ile nereden, nasıl öğrenilir

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI (MEB E-OKUL İLE TIKLA ÖĞREN) || LGS lise 3. tercih sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil sonuçları T.C kimlik no ile nereden, nasıl öğrenilir?

#LGS 3. Tercih Sonuçları
MEB LGS LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024 || LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı MEB Lise 3. nakil başvuruları nereden, nasıl yapılır

MEB LGS LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024 || LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? MEB Lise 3. nakil başvuruları nereden, nasıl yapılır?

#LGS 3. Nakil Başvuruları
EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI TEMMUZ 2024 || Emekli ve memur zammı Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025 Ocak ayında maaş zammı ne kadar olacak

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI TEMMUZ 2024 || Emekli ve memur zammı Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 2025 Ocak ayında maaş zammı ne kadar olacak?

#Enflasyon Farkı
Havalar ne zaman serinleyecek Meteoroloji il il paylaştı İstanbulda yağmur var mı

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji il il paylaştı! İstanbul'da yağmur var mı?

#Havalar Ne Zaman Serinleyecek