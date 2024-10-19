Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Haberin Devamı

Kaan Yıldırım, Türk dizi ve sinema dünyasında önemli roller üstlenen bir oyuncudur. "Ulan İstanbul" ve "Halka" gibi dizilerle geniş kitleler tarafından tanınmış, oyunculuk kariyerinde çeşitli projelerde yer almıştır. Ayrıca yapımcılık deneyimi de bulunan Yıldırım, Türkiye’deki önemli oyunculardan biridir. Peki, Kaan Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986’da İstanbul’da doğmuştur. Londra Brunel Üniversitesi'nde pazarlama eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Kariyerine 2013 yılında "Kayıp" dizisinde başlayan Yıldırım, asıl çıkışını 2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Ferdi karakteri ile yapmıştır.

Haberin Devamı

KAAN YILDIRIM KARİYERİ

Kaan Yıldırım, kariyerine televizyon dizileriyle başlamış ve kısa sürede adını duyurmuştur. “Ulan İstanbul” dizisi onun en bilinen projelerinden biridir. Daha sonra “Adı Mutluluk,” “Halka,” ve “Hekimoğlu” gibi birçok yapımda rol almıştır. Sinema alanında ise “Bölük” ve “Gelincik” filmlerinde oynamış, “Gelincik” filminde aynı zamanda yapımcı olarak da görev yapmıştır.

Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde Pınar Deniz ile Roma'da dünya evine girmiştir.