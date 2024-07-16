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JD Vance kimdir, nereli, kaç yaşında? Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance biyografi bilgileri

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JD Vance kimdir, nereli, kaç yaşında Trumpın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 17:08

JD Vance kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. JD Vance, Amerikan yazarı, girişimci ve politikacıdır. En çok bilinen eseri 'Hillbilly Elegy' adlı otobiyografik kitabıdır. Kitap, Vance'in yoksul bir ailede büyümesini ve toplumsal sorunlarla mücadelesini anlatır. JD Vance, aynı zamanda Ohio eyaletini temsilen ABD Senatosu'nda görev yapmaktadır. Peki, JD Vance kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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JD Vance, Amerikan yazarı, girişimci ve politikacıdır. 'Hillbilly Elegy' adlı kitabıyla tanınmış ve bu başarıyı politik kariyerine taşımıştır. 2022'de Ohio eyaletinden ABD Senatosu'na seçilmiştir. Peki, JD Vance kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

JD VANCE KİMDİR?

JD Vance, 2 Ağustos 1984'te Ohio'nun Middletown kentinde doğdu. Doğum adı James Donald Bowman'dır ancak annesinin soyadı olan Vance'i kullanmaya başlamıştır. Ailesi İskoç-İrlanda kökenlidir. Vance'in çocukluğu, annesinin madde bağımlılığı sorunları ve aile içi şiddetle geçen zorlu bir dönemdi. Büyük ölçüde büyükannesi ve büyükbabası tarafından büyütülmüştür. Bu deneyimlerini, 'Hillbilly Elegy' adlı kitabında detaylıca anlatmıştır​.

JD VANCE KARİYERİ

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Vance, 2003 yılında Middletown Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD Deniz Piyadeleri'ne katıldı ve Irak'ta görev yaptı. Askerlik hizmetinden sonra Ohio Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve felsefe alanında lisans eğitimini tamamladı ve ardından Yale Hukuk Fakültesi'nden hukuk derecesi aldı. Hukuk kariyerinin yanı sıra, Silikon Vadisi'nde yatırımcılık yaptı ve Peter Thiel'in Mithril Capital şirketinde görev aldı. 2016 yılında yayımlanan 'Hillbilly Elegy' adlı kitabı büyük yankı uyandırdı ve New York Times en çok satanlar listesine girdi. Kitap, 2020 yılında bir Netflix filmine de uyarlandı. 2022 yılında Ohio'dan ABD Senatosu'na seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir​.

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