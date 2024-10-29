×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İzmir Su Kesintisi#İzmir Su Kesintisi Listesi
İzmirde sular ne zaman gelecek 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 15:24

Sular ne zaman gelecek sorusu, 29 Ekim günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İZSU su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 29 Ekim İZSU su kesintisi kapsamında Bornova ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

İZSU su kesintisi 29 Ekim Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ DUYURULARI

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
ALİAĞAKÜLTÜR, KURTULUŞ29.10.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası 
BUCAŞİRİNKAPI29.10.2024 saat 15:20 ile 17:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası1060 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
ÇEŞMEGERMİYAN, ILDIR29.10.2024 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27095 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
DİKİLİYAYLAYURT29.10.2024 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıYAYLAYURT MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KARABAĞLARYUNUS EMRE, GÜNALTAY, SELVİLİ, KİBAR29.10.2024 saat 11:05 ile 16:05 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası4070 SOKAK NO:60
KINIKYUKARI28.10.2024 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıYUKARI MAHALLE ABDULBAKİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR.
KİRAZYENİ29.10.2024 saat 08:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıKİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLEDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENDERESCÜNEYTBEY, GAZİPAŞA, KASIMPAŞA, GÖLCÜKLER, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA29.10.2024 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıCÜNEYTBEY MAH. MİHTATPAŞA MAH. GAZİPAŞA GÖLÇÜKLER KEMALPAŞA KASIMPAŞA MAH. ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANA BİLİLİNİR
URLASIRA, YENİ28.10.2024 saat 08:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıSIRA MAHALLE ÜÇ ÇEŞMELER VE YENİ MAHALLE BÖLGESİNE ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK
URLAŞİRİNKENT, ZEYTİNALANI, KALABAK, KADIOVACIK28.10.2024 saat 09:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıŞİRİNKENT MAHALESİ ZEYTİNALANI MAH. KALABAK MAH. KEKLİKTEPE CİVARINA ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

 

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
URLATORASAN, İÇMELER28.10.2024 saat 12:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıTORSAN MAH. İÇMELR MAHALESİ ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

Buca İlçesi, Doğuş Caddesi üzerinde devam eden Buca Metrosu çalışması nedeniyle; Ø200 ve Ø350'lik hatların bağlantı çalışmaları sebebi ile 30.10.2024 Çarşamba günü saat 13:00 ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 06:00'e kadar 17 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: 

Bornova ilçesi: Gökdere mahallesi

Buca İlçesi: Kuruçeşme, Buca Koop, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Yaylacık, Zafer, 29 Ekim ve Yıldızlar Mahalleleri


Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#İzmir Su Kesintisi#İzmir Su Kesintisi Listesi

BAKMADAN GEÇME!

İzmirde sular ne zaman gelecek 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

#İzmir
İLK ARA TATİL (KASIM TATİLİ) TARİHİ 2024 || Okullarda kasım ara tatili ne zaman 2024, tatile kaç gün kaldı MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

İLK ARA TATİL (KASIM TATİLİ) TARİHİ 2024 || Okullarda kasım ara tatili ne zaman 2024, tatile kaç gün kaldı? MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

#Kasım Ara Tatili 2024
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman Takvim belli oldu MEB 2024 - 2025 Açık Lise AÖL birinci dönem sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Takvim belli oldu! MEB 2024 - 2025 Açık Lise AÖL birinci dönem sınav tarihleri

#AÖL
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 VGM burs başvuru sonuçları bilgisi

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 VGM burs başvuru sonuçları bilgisi

#Vgm
Ezgi Sertel Gelin Evinde neden yok Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı Sunucudan açıklama geldi

Ezgi Sertel Gelin Evinde neden yok? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Sunucudan açıklama geldi!

#Gelin Evi Ezgi Sertel

EN SON HABERLER

İzmirde sular ne zaman gelecek 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

#İzmir
İLK ARA TATİL (KASIM TATİLİ) TARİHİ 2024 || Okullarda kasım ara tatili ne zaman 2024, tatile kaç gün kaldı MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

İLK ARA TATİL (KASIM TATİLİ) TARİHİ 2024 || Okullarda kasım ara tatili ne zaman 2024, tatile kaç gün kaldı? MEB 1. ara tatil tarihleri 2024-2025

#Kasım Ara Tatili 2024
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman Takvim belli oldu MEB 2024 - 2025 Açık Lise AÖL birinci dönem sınav tarihleri

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Takvim belli oldu! MEB 2024 - 2025 Açık Lise AÖL birinci dönem sınav tarihleri

#AÖL
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 VGM burs başvuru sonuçları bilgisi

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 VGM burs başvuru sonuçları bilgisi

#Vgm
Ezgi Sertel Gelin Evinde neden yok Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı Sunucudan açıklama geldi

Ezgi Sertel Gelin Evinde neden yok? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Sunucudan açıklama geldi!

#Gelin Evi Ezgi Sertel