İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İzmir su kesintisi listesi

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İZSU su kesintisi 29 Ekim Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ DUYURULARI

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA KÜLTÜR, KURTULUŞ 29.10.2024 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BUCA ŞİRİNKAPI 29.10.2024 saat 15:20 ile 17:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1060 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR ÇEŞME GERMİYAN, ILDIR 29.10.2024 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 27095 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR DİKİLİ YAYLAYURT 29.10.2024 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YAYLAYURT MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. KARABAĞLAR YUNUS EMRE, GÜNALTAY, SELVİLİ, KİBAR 29.10.2024 saat 11:05 ile 16:05 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4070 SOKAK NO:60 KINIK YUKARI 28.10.2024 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası YUKARI MAHALLE ABDULBAKİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YUKARI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR. KİRAZ YENİ 29.10.2024 saat 08:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KİRAZ İLÇESİ YENİ MAHALLEDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. MENDERES CÜNEYTBEY, GAZİPAŞA, KASIMPAŞA, GÖLCÜKLER, KEMALPAŞA, MİTHATPAŞA 29.10.2024 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası CÜNEYTBEY MAH. MİHTATPAŞA MAH. GAZİPAŞA GÖLÇÜKLER KEMALPAŞA KASIMPAŞA MAH. ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ BAŞINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANA BİLİLİNİR URLA SIRA, YENİ 28.10.2024 saat 08:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası SIRA MAHALLE ÜÇ ÇEŞMELER VE YENİ MAHALLE BÖLGESİNE ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK URLA ŞİRİNKENT, ZEYTİNALANI, KALABAK, KADIOVACIK 28.10.2024 saat 09:15 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ŞİRİNKENT MAHALESİ ZEYTİNALANI MAH. KALABAK MAH. KEKLİKTEPE CİVARINA ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA URLA TORASAN, İÇMELER 28.10.2024 saat 12:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TORSAN MAH. İÇMELR MAHALESİ ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU VERİLEMİYİCEK

Buca İlçesi, Doğuş Caddesi üzerinde devam eden Buca Metrosu çalışması nedeniyle; Ø200 ve Ø350'lik hatların bağlantı çalışmaları sebebi ile 30.10.2024 Çarşamba günü saat 13:00 ile 31.10.2024 Perşembe günü saat 06:00'e kadar 17 saat süre ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Bornova ilçesi: Gökdere mahallesi



Buca İlçesi: Kuruçeşme, Buca Koop, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Yaylacık, Zafer, 29 Ekim ve Yıldızlar Mahalleleri





Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.



