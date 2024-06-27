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İZMİR LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || İzmir'de hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu?

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#İzmir Lise Taban Puanları#LGS 2024#Lise Taban Puanları 2024
İZMİR LİSE TABAN PUANLARI (MEB LGS) || İzmirde hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor, 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:03

İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimler, merakla beklenen LGS 2024 sınav sonuçları kapsamında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarını 28 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilerin erişimine açacak. LGS sonuçlarının belli olmasının ardından tercih sürecine geçilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorguluyor. İzmir'deki lise puanları ve yüzdelik dilimleri de bu bağlamda araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi lise kaç puan ve yüzdelik dilim ile alıyor? İzmir lise LGS 2024 taban puanları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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İzmir lise taban puanları, LGS tercih süreci yaklaşırken gündeme geldi. MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Ardından öğrenciler elde ettikleri puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu bağlamda İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam edecek öğrenciler için tercih sürecinde yardımcı olacak. Peki İzmir'deki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? İşte İzmir Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgileri...

İZMİR LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. 2024 LGS taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması bilgisi tercihlerin ardından ek yerleştirme sürecinde belli oluyor. Ancak MEB tarafından 2022 yılında açıklanan lise taban puanlarını aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

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LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

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