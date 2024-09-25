İUP ne demek? TYP yerine gelen İUP ne iş yapar, çalışma saatleri nedir?

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İUP başvuruları, Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla gündeme geldi. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvurular başladı" dedi. İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP), işsiz bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla düzenlenen bir eğitim programıdır. Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, finansal okuryazarlık, motivasyon gibi konularda eğitimler verilecek. Program ile kamu kurumları iş birliğiyle uygulanacak ve katılımcılara günlük 566,73 TL ödeme yapılacak. Hedef kitlesi arasında kadınlar, engelliler ve eski hükümlüler yer alacak. Program, en fazla 10 ay sürer ve katılımcılar 140 gün boyunca yararlanabilecek. Peki, İUP nedir? İŞKUR İşgücü Uyum Programı ile günlük 566 TL ödeme yapacak!
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, OVP çerçevesinde hayata geçirilen İşgücü Uyum Programının (İUP) için başvuruların başladığını bildirdi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların bilgi ve beceri yönünden destekleyerek istihdama dahil edeceklerini belirten Işıkhan, "Çalışma hayatında yer alarak potansiyellerini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı başvuru yapmaya bekliyoruz" ifadesini kullandı.
İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Bakanımız Vedat Işıkhan’ın teşrifleriyle tanıtımı gerçekleştirilen İUP'nin ilki Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başladı" denildi.
Öte yandan başvurular, ALO 170 üzerinden ve İŞKUR İnternet sitesi üzerinden yapılabilecek.
İUP Katılım Şartları Nelerdir?
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
şartları aranır.
İUP Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
ç) Ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi,
ğ) Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi,
İUP Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
ç)İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödenir.
Katılımcılar için Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri Nelerdir?
Katılımcıların programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkacak %5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri ödenir
Hangi Kurumlarla İUP Uygulanabilir?
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yöntemiyle program uygulanabilir.
İUP Uygulama Süresi Kaç Aydır?
Program süresi en fazla 10 aydır.
İUP’de Haftalık Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanır. Devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.
Bir Katılımcı İUP’den En Fazla Ne Kadar Süreyle Yararlanabilir?
Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programından toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.
Özel Politika Gerektiren Gruplar nelerdir?
d)Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
İUP’de İzin Süresi Ve Devamsızlık Hakkı Ne Kadardır?
Katılımcılar yükleniciye bilgi vermek ve onay almak kaydıyla; katılım günü olarak belirlenen günler için program süresinin 6 aya kadar olması durumunda 7, daha uzun süreli olması durumunda ise 10 güne kadar izin kullanabilir. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da izin süresi kapsamında değerlendirilir. Katılımcıların izin kullandıkları günler için cep harçlığı ve sosyal güvenlik prim ödemesi yapılmaz.
Katılımcılar Nasıl Seçilmektedir?
İl müdürlüğü katılımcı seçiminde kullanacağı yöntemi programın ilanında belirtir. Katılımcı seçiminde liste yönteminin kullanılmasına karar verilmesi durumunda programın niteliği, başvuranların sosyo-ekonomik koşulları ve benzeri hususlar gözetilirek katılımcılar belirlenir.
İUP katılımcıları öncelikle özel politika gerektiren gruplar arasından seçilir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Özel Politika Listesi, bunlar dışında kalanlar Harici Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Özel Politika Listesi’ne dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Özel Politika Listesi’ndeki başvuranlar tamamlanmadan Harici Liste’de yer alan başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.
d)Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar
Başvuru tarihindeki AKS’ye göre aynı adreste ikamet edenlerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının iki (2) katını aşması halinde söz konusu adreste ikamet eden kişiler programa katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile 8/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz.
Katılımcı Yasaklılık Durumları Nelerdir Ve Yasaklılık Süresi Ne Kadardır?
Yüklenici Sorumlulukları Nelerdir?
Katılımcılar Programa Devam Ederken Başka Bir İşte Çalışabilir Mi?
Katılımcılar programa devam ederken sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışabilir. Ancak katılımcıların programa devam ederken başka bir yerde sigortalı olması nedeniyle oluşabilecek sosyal güvenlik prim borcundan Kurum sorumlu tutulamaz.