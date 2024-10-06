İstanbul'da helikopterler neden uçuyor? Yoğun helikopter uçuşunun nedeni belli oldu

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Dün gece İstanbul'da belirli bölgelerde yoğun olarak görülen helikopter uçuşlarının ardından vatandaşlar, helikopterler neden uçuyor sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Sabah saatlerinde de devam eden uçuşların ardından konuyla ilgili detaylar belli oldu.

İSTANBUL'DA HELİKOPTERLER NEDEN UÇUYOR?

İstanbul'da dün geceden bu yana devam eden yoğun helikopter uçuşlarının, asayiş denetimi nedeniyle yapıldığı ifade edildi. İstanbul'un tüm ilçelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri ekipleri tarafından asayiş denetimi gerçekleştirildi.