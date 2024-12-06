İstanbul Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Selami Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi!

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İstanbul Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? sorusu öne çıkan konulardan oldu. Son dakika haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. İşte, İstanbul Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın biyografisi ve hayatı.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji’nden, 1990 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Yıldız, 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine, 2023’te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.