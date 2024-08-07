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İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 AĞUSTOS || Küçükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ ilçe ilçe yayınladı!

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#İSKİ Su Kesintisi#Su Kesinti Bilgileri#İSKİ
İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 AĞUSTOS || Küçükçekmecede sular ne zaman, saat kaçta gelecek İSKİ ilçe ilçe yayınladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 14:28

7 Ağustos İSKİ su kesintisi listesi, bazı ilçelerde yaşanan su kesintisi ile gündeme geldi. Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Üsküdar ve diğer ilçelerin su kesintisi başlama ve bitiş tarihi bilgisi, İSKİ listesi ile detayları ile paylaşılıyor. Peki sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte 7 Ağustos Çarşamba İSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi...

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Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Üsküdar ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde kesintinin sona ereceği saati öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:BEŞYOL MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:CENNET MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:CUMHURİYET MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:FEVZİ ÇAKMAK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:GÜLTEPE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:KANARYA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:KARTALTEPE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:KEMALPASA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:SULTAN MURAT MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:TEVFİKBEY MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:YENİ MAHALLE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:YEŞİLOVA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:SANCAKTEPE
ETKİLENEN MAHALLE:MECLİS MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:07/08/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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