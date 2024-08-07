İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 AĞUSTOS || Küçükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ ilçe ilçe yayınladı!

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Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Üsküdar ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde kesintinin sona ereceği saati öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: BEŞYOL MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: CENNET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: CUMHURİYET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: FEVZİ ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: GÜLTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: KANARYA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: KARTALTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: KEMALPASA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: SULTAN MURAT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: TEVFİKBEY MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAHALLE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE ETKİLENEN MAHALLE: YEŞİLOVA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/08/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/08/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.