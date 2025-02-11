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İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbulda hava nasıl olacak Kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 21:49

Hava durumu tahminleri son dakika Meteoroloji raporu ile yayınlandı. İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, birçok ilde de eğitim öğretime ara verildi. Yağışların perşembe gününe kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar devam edecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Şubat 2025 son hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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17-20 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!

Vortex’ten kaynaklanan havanın 12 Şubat’tan itibaren kutuplardan inmeye başlayacağına dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “14-16 Şubat tarihlerinde yağışların tekrar görülmesi bekleniyor. 17-20 Şubat arasında aşırı soğuk hava sisteminin üzerimize sarkması öngörülüyor; bu sistem gelirse, çok soğuk günler yaşayabiliriz. 22 Şubat’tan sonra da bu durumun devam edebileceği düşünülüyor. Modeller bu olasılığı şu anda gösteriyor. Eğer gerçekleşirse, yurdun kuzey kesimlerde fırtına ve 'aşırı kar' olasılığı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbulda hava nasıl olacak Kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı

YARIN KAR YAĞACAK MI?

“Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde, Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevre illerinde Perşembe günü yağışların kesilmesi bekleniyor” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Hava sıcaklıkları 1-2 derece artacak; ancak hava kapalı ve yer yer sis görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Ayrıca, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Bu nedenle, sürücülerin ve yayaların dikkatli ve tedbirli olmaları önemli” ifadelerini kullandı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE -2°C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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SAKARYA -1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbulda hava nasıl olacak Kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmurlu, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbulda hava nasıl olacak Kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 3°C
Çok bulutlu

KONYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu

SİVAS -7°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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BOLU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 12 ŞUBAT 2025 | Yarın İstanbulda hava nasıl olacak Kar yağacak mı Meteorolojiden son dakika uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -18°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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