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İstanbul ekmek fiyatı son dakika! 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, arttı mı? Valilik duyurdu!

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İstanbul ekmek fiyatı son dakika 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, arttı mı Valilik duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 12:30

Ekmek fiyatları zam söylentileri bir süredir gündemde yer alıyordu. İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından İstanbul ekmek fiyatı son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Peki, 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, zamlandı mı? İşte İstanbul ekmek fiyatı son dakika açıklaması...

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İstanbul'da ekmek gramajının düşürüldüğü ve fiyatının yükseldiği söylentileri bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. İstanbul ekmek fiyatı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2023 İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İstanbul Valiliği ekmek fiyatı açıklaması...

2023 İstanbul ekmek fiyatı NE KADAR OLDU?

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde Ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada Haberler yer almıştır. İstanbul'da Ekmek Fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

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