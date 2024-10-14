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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü? Hizbullah saldırısı sonrası açıklama geldi!

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#İsrail Genelkurmay Başkanı#Herzi Halevi#İsrail
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü Hizbullah saldırısı sonrası açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 14:33

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü? Bilindiği üzere Hizbullah dün akşam insansız hava aracı ile İsrail’in Hayfa kentinde askeri üssü hedef aldı. 4 İsrail askeri öldü, 67 asker de yaralandı. Hedefte İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin olduğu ve öldüğü iddia edildi. Peki, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Herzi Halevi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

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Hizbullah tarafından İsrail'de askeri üsse yönelik drone saldırısı sonrası 4 İsrail askeri öldü, 67 asker de yaralandı. Yaşanan saldırı sonrasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin olduğu ve öldüğü iddia edildi. Ortaya çıkan iddialar sonrasında gözler İsrail'e çevrilmişken saldırıdan saatler sonra merak edilen soru cevabını buldu. Peki, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü? İşte merak edilen sorunun cevabı...

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ!

İsrail’in merkezinde yer alan Hayfa kentindeki askeri üsse saldırının hedefinde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin bulunduğu ve saldırı sırasında öldüğü iddia edildi. Halevi’nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada Halevi’nin öldüğüne ilişkin bilgiler yer aldı. İsrail’de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi de sosyal medyada milyonlarca takipçili bazı hesapların Halevi’nin öldüğüne dair “doğrulanmamış haberler” paylaştıklarına dair bir haber yayımladı. Rus medyasında ve sosyal medya hesaplarında da Halevi’nin öldüğüne dair paylaşımlar yer aldı.

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AÇIKLAMA GELDİ!

İsrail Savunma Kuvvetleri resmi Twitter hesabından dün akşam Golani Tugay Eğitim Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili yapılan paylaşımda Halevi'nin açıklamalarına yer verildi. Açıklamada ölüm iddialarına değinilmedi. Ancak Halevi'nin üste askerlerle birlikte çekilen fotoğrafı ve açıklamasının paylaşılması "Ölüm" iddialarının yalanlanması olarak algılandı.

İşte IDF tarafından yapılan paylaşımda Halevi'nin açıklaması:

Savaştayız ve iç cephedeki bir eğitim üssüne saldırı zordur ve sonuçları acı vericidir. Yaralıları ve yaralıları tedavi etmek ve tahliye etmek için iyi çalıştınız. Yaslı aileleri kucaklayın, yaralılara eşlik edin ve komutanları ve askerleri güçlendirin.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi öldü mü? Hizbullah saldırısı sonrası açıklama geldi!

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