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İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası, müracaatlarını kendi üniversiteleri eksenin gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir? İşte, o detaylar

İŞKUR PROGRAM NUMARASI VE GENÇLİK PROGRAM NUMARASI NEDİR?

Başvuru esnasında istenen, İŞKUR Gençlik numarası, müracaatta bulunulacak pozisyonu tanımlamaktadır. Her kontenjanın yanında bir adet program numarası bulunmaktadır.

Ancak başvuru esnasında bu program numarasına doğrudan ihtiyaç bulunmamakta, iş arama işlemi yapılırken il ve üniversite seçilmesi yeterli olmaktadır.

Kontenjanların sisteme tanımlanması halinde tüm açık iş pozisyonlar, il ve üniversite seçimi ile öğrencilerin karşısına çıkacaktır.