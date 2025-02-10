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İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir?

Güncelleme Tarihi:

#İŞ BAŞVURUSU#GENÇLİK PROGRAMI#GENÇLİK NUMARASI
İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 17:34

İŞKUR program numarası ya da gençlik numarası, İŞKUR'un üniversite öğrencileri için başlattığı yeni program kapsamında merak konusu oluyor. İŞKUR tarafından kabul edilecek olan iş başvuruları, şart ve koşulları taşıyan öğrenciler için aylık gelir imkanı tanıyacak. Başvuru esnasında talep edilen İŞKUR gençlik numarası ya da program numarası ise pek çok kişinin aklında soru işareti yarattı. Peki, İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir? İşte, o detaylar

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İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası, müracaatlarını kendi üniversiteleri eksenin gerçekleştirecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İŞKUR program numarası ve gençlik program numarası nedir, önemi nedir? İşte, o detaylar

İŞKUR PROGRAM NUMARASI VE GENÇLİK PROGRAM NUMARASI NEDİR?

Başvuru esnasında istenen, İŞKUR Gençlik numarası, müracaatta bulunulacak pozisyonu tanımlamaktadır. Her kontenjanın yanında bir adet program numarası bulunmaktadır. 

Ancak başvuru esnasında bu program numarasına doğrudan ihtiyaç bulunmamakta, iş arama işlemi yapılırken il ve üniversite seçilmesi yeterli olmaktadır.

Kontenjanların sisteme tanımlanması halinde tüm açık iş pozisyonlar, il ve üniversite seçimi ile öğrencilerin karşısına çıkacaktır.

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