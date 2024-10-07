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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 EKİM: Ümraniye, Tuzla ve Şile'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#İSKİ Su Kesintisi#Su Kesintisi Bilgileri#İSKİ
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 EKİM: Ümraniye, Tuzla ve Şilede sular ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 16:53

Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerindeki su kesintisi ile merak ediliyor. İstanbul su kesintisi listesi Ümraniye, Şile ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kesinti yapılacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyuruyor. İSKİ su kesintisi listesinde kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla yer alıyor. Peki sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte 7 Ekim Pazartesi İSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi...

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İSKİ su kesintisi bilgileri Ümraniye, Tuzla, Şile ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE:İNKILAP MAH
AÇIKLAMA:150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE:HEKİMBAŞI MAH
AÇIKLAMA:150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE:FATİH SULTAN MEHMET MAH
AÇIKLAMA:150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE:SARAY MAH
AÇIKLAMA:150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ŞİLE
ETKİLENEN MAHALLE:İMRENDERE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ŞİLE
ETKİLENEN MAHALLE:ÇAVUŞ MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:TUZLA
ETKİLENEN MAHALLE:POSTANE MAH
AÇIKLAMA:İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:07/10/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#İSKİ Su Kesintisi#Su Kesintisi Bilgileri#İSKİ

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