İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 7 EKİM: Ümraniye, Tuzla ve Şile'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ su kesintisi bilgileri Ümraniye, Tuzla, Şile ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ÜMRANİYE ETKİLENEN MAHALLE: İNKILAP MAH AÇIKLAMA: 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ÜMRANİYE ETKİLENEN MAHALLE: HEKİMBAŞI MAH AÇIKLAMA: 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ÜMRANİYE ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH AÇIKLAMA: 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ÜMRANİYE ETKİLENEN MAHALLE: SARAY MAH AÇIKLAMA: 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ŞİLE ETKİLENEN MAHALLE: İMRENDERE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ŞİLE ETKİLENEN MAHALLE: ÇAVUŞ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 07/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.