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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 6 HAZİRAN: Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe su kesinti bilgileri...

Güncelleme Tarihi:

#İSKİ Su Kesintisi#İski#Su Kesinti Bilgileri
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 6 HAZİRAN: Bayrampaşa, Esenler, Esenyurtta sular ne zaman, saat kaçta gelecek İşte ilçe ilçe su kesinti bilgileri...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 18:16

Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Ataşehir, Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kesinti yapılacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyuruyor. İSKİ su kesintisi listesinde kesintiden etkilenecek mahalleler, başlama ve bitiş tarihi bilgisi detaylarıyla yer alıyor. Peki sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte 6 Haziran Perşembe İSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi...

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İSKİ su kesintisi bilgileri Ataşehir, Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İLÇE:ATAŞEHİR
ETKİLENEN MAHALLE:ESATPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ATAŞEHİR
ETKİLENEN MAHALLE:ÖRNEK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BAYRAMPAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:YILDIRIM MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:PENDİK
ETKİLENEN MAHALLE:DUMLUPINAR MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BAYRAMPAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:KOCATEPE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BAYRAMPAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:CEVATPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:BEYKOZ
ETKİLENEN MAHALLE:ÇUBUKLU MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENLER
ETKİLENEN MAHALLE:ORUÇREİS MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:İSTİKLAL MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:ŞEHİTLER MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:HÜRRİYET MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:ATATÜRK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:ÇIRÇIR MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:ALİBEYKÖY MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:KARADOLAP MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:YEŞİLPINAR MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.,

 

İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:AKŞEMSETTİN MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:YENİ MAHALLE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:KAZIM KARABEKİR MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:HÜRRİYET MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:KARADENİZ MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:MEVLANA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:FEVZİ ÇAKMAK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:G.O.PAŞA
ETKİLENEN MAHALLE:KARAYOLLARI MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:İSTASYON MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:KAĞITHANE
ETKİLENEN MAHALLE:MEHMET AKİF ERSOY MAH.
AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:PENDİK
ETKİLENEN MAHALLE:ORTA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:06/06/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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