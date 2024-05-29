İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 29 MAYIS: Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe su kesinti bilgileri...

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İSKİ su kesintisi bilgileri Esenyurt, Güngören, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye, Küçükçekmece ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İLÇE: ÇATALCA

ETKİLENEN MAHALLE: ÇANAKÇA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ESENYURT

ETKİLENEN MAHALLE: AKÇABURGAZ MAH.AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İLÇE: GÜNGÖREN

ETKİLENEN MAHALLE: MAREŞAL ÇAKMAK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE

ETKİLENEN MAHALLE: ATATÜRK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTIARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: K.ÇEKMECE

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SANCAKTEPE

ETKİLENEN MAHALLE: OSMANGAZİ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İLÇE: SARIYER

ETKİLENEN MAHALLE: MADEN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SARIYER

ETKİLENEN MAHALLE: ZEKERİYAKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İLÇE: SULTANBEYLİ

ETKİLENEN MAHALLE: HAMİDİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İLÇE: SULTANBEYLİ

ETKİLENEN MAHALLE: ORHANGAZİ MAHAÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SİLİVRİ

ETKİLENEN MAHALLE: CUMHURİYET MAHAÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: SİLİVRİ

ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İLÇE: SİLİVRİ

ETKİLENEN MAHALLE: FATİH MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: NECİP FAZIL MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: YUKARI DUDULLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: TATLISU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: ŞERİFALİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: ÜMRANİYE

ETKİLENEN MAHALLE: TEPEÜSTÜ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.