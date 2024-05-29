İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 29 MAYIS: Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe su kesinti bilgileri...

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İSKİ su kesintisi bilgileri Esenyurt, Güngören, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye, Küçükçekmece ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İLÇE: ÇATALCA
ETKİLENEN MAHALLE: ÇANAKÇA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE: AKÇABURGAZ MAH.AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: GÜNGÖREN
ETKİLENEN MAHALLE: MAREŞAL ÇAKMAK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE: ATATÜRK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTIARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SANCAKTEPE
ETKİLENEN MAHALLE: OSMANGAZİ MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE: MADEN MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SARIYER
ETKİLENEN MAHALLE: ZEKERİYAKÖY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SULTANBEYLİ
ETKİLENEN MAHALLE: HAMİDİYE MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SULTANBEYLİ
ETKİLENEN MAHALLE: ORHANGAZİ MAHAÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SİLİVRİ
ETKİLENEN MAHALLE: CUMHURİYET MAHAÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SİLİVRİ
ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: SİLİVRİ
ETKİLENEN MAHALLE: FATİH MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: NECİP FAZIL MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: FATİH SULTAN MEHMET MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: ÇAMLIK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: ÇAKMAK MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: YUKARI DUDULLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: ALTINŞEHİR MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: TATLISU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: MEHMET AKİF MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: ŞERİFALİ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜMRANİYE
ETKİLENEN MAHALLE: TEPEÜSTÜ MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 29/05/2024
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.