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İSKİ SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL || Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?

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#İSKİ#İSKİ Su Kesintisi#İSKİ Kesinti Bilgileri
İSKİ SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL || Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmecede sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:41

İstanbul Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmece İSKİ su kesintisi listesi, 5 Eylül 2024 Perşembe günü yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İSKİ su kesintisi uygulanan ilçe ve mahallelerde su kesintisi başlama ve bitiş saatleri paylaşıldı. Peki Peki sular saat kaçta, ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül Perşembe İSKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalleler listesi...

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Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmece ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde kesintinin sona ereceği saati öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:AKŞEMSEDDİN MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:04/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:BALIKYOLU MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:04/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:YUNUS EMRE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:04/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:İNCİRTEPE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:04/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:ESENYURT
ETKİLENEN MAHALLE:İNÖNÜ MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:04/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:EYÜPSULTAN
ETKİLENEN MAHALLE:ALİBEYKÖY MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:05/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ARIZA KESİNTİ
İLÇE:K.ÇEKMECE
ETKİLENEN MAHALLE:ATATÜRK MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:05/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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