İSKİ SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL || Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?

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Sular ne zaman gelecek, sorusu İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi Esenyurt, Eyüpsultan ve Küçükçekmece ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde kesintinin sona ereceği saati öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ESENYURT ETKİLENEN MAHALLE: AKŞEMSEDDİN MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ESENYURT ETKİLENEN MAHALLE: BALIKYOLU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ESENYURT ETKİLENEN MAHALLE: YUNUS EMRE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ESENYURT ETKİLENEN MAHALLE: İNCİRTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: ESENYURT ETKİLENEN MAHALLE: İNÖNÜ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ İLÇE: EYÜPSULTAN ETKİLENEN MAHALLE: ALİBEYKÖY MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 05/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.