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İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL: Kadıköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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#İSKİ#Sular Ne Zaman Gelecek#İSKİ Su Kesinti Listesi
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL: Kadıköyde sular ne zaman, saat kaçta gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 16:44

İSKİ İstanbul su kesintisi listesi, 22 Eylül Pazar günü ilçelerinde kesinti olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Kadıköy'de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi. İSKİ su kesintisi listesi ile Kadıköy kesintisi başlama ve bitiş tarihi detayları paylaşıldı. Peki Kadıköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

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KADIKÖY su kesintisi bilgileri, 22 Eylül Pazar günü yapılan kesinti ile merak ediliyor. Kadıköy'de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi, İSKİ listesine yansıdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintisi başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇE:KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:CAFERAĞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:FENERBAHÇE MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:OSMANAĞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:RASİMPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İLÇE:KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLE:ZÜHTÜPAŞA MAH
AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:22/09/2024
BİTİŞ TARİHİ :Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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