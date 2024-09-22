İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 22 EYLÜL: Kadıköy'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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KADIKÖY su kesintisi bilgileri, 22 Eylül Pazar günü yapılan kesinti ile merak ediliyor. Kadıköy'de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi, İSKİ listesine yansıdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintisi başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇE: KADIKÖY ETKİLENEN MAHALLE: CAFERAĞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 22/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: KADIKÖY ETKİLENEN MAHALLE: FENERBAHÇE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 22/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: KADIKÖY ETKİLENEN MAHALLE: OSMANAĞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 22/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: KADIKÖY ETKİLENEN MAHALLE: RASİMPAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 22/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/09/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.