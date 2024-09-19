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İSKİ DUYURDU! İSTANBUL SU KESİNTİSİ HABERLERİ SON DAKİKA || İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak, saat kaçta?

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#İSKİ#Su Kesintisi#İstanbul Su Kesintisi
İSKİ DUYURDU İSTANBUL SU KESİNTİSİ HABERLERİ SON DAKİKA || İstanbulda hangi ilçelerde su kesintisi olacak, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:17

İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak. Megakent sakinleri İSKİ su kesintisi ilçelerini ve saatlerini son dakika açıklamalarıyla takip ediyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak, saat kaçta? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak. Bu sebeple yarın saat 14.00'da başlayıp 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ DUYURDU İSTANBUL SU KESİNTİSİ HABERLERİ SON DAKİKA || İstanbulda hangi ilçelerde su kesintisi olacak, saat kaçta

İSKİ SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Su verilemeyecek mahalleler:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

 

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