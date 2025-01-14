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İshak Haleva kimdir? İshak Haleva ne zaman nerede doğdu, kaç yaşındaydı?

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İshak Haleva kimdir İshak Haleva ne zaman nerede doğdu, kaç yaşındaydı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:39

Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaşı İshak Haleva hayatını kaybetti. Haleva'nın vefatı sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında "İshak Haleva kimdir? İshak Haleva ne zaman nerede doğdu, kaç yaşındaydı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan detayları haberimizde derledik. İşte İshak Haleva hakkında merak edilen detaylar...

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İshak Haleva kimdir? İshak Haleva ne zaman nerede doğdu, kaç yaşındaydı? Türkiye Yahudi Cemaati Hahambaşı İshak Haleva'nın vefatı sonrası başta belirtilen sorunun cevabını haberimizde derledik. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İshak Haleva hakkında sorgulanan ayrıntılar...

İSHAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı. 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı.

Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yaptı. Ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik yapan Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri’nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olarak görev yaptı.

Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere altı dil biliyordu.

2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralanmıştı.

Türkiye Hahambaşısı olan Haleva evli ve 4 çocuk babasıydı.

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