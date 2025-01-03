İSG/2 SINAV SONUÇLARI: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları açıklandı!

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İSG sınav sonuçları açıklandı. Sınav puan değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Puan durumu, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından adayların erişimine açılacak. İşte İSG sonuç ve puan durumu ÖSYM sorgulama bilgisi...
İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
8 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2024-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-İSG 2. Dönem Sınav Sonuçları
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.