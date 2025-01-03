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İSG/2 SINAV SONUÇLARI: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları açıklandı!

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#Ösym#İsg#İsg Sonuçları
İSG/2 SINAV SONUÇLARI: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:35

İSG sınav sonuçları, sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı! İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı,8 Aralık 2024 tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde uygulanan sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulandı ve 75 dakika süre tanındı. İSG sonuçları ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmenin tamamlanmasının ardından ilan edildi. Değerlendirmelerde sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki İSG/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç açıklama ekranı ile puan durumu sorgulama ekranı!

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İSG sınav sonuçları açıklandı. Sınav puan değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Puan durumu, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından adayların erişimine açılacak. İşte İSG sonuç ve puan durumu ÖSYM sorgulama bilgisi...

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2024-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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2024-İSG 2. Dönem Sınav Sonuçları

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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