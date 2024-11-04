İSEDAK nedir, ne demek? İSEDAK açılımı nedir?

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İSEDAK, İslam dünyasının en önemli çok taraflı ekonomik ve ticari işbirliği platformudur. Amacı, İslam ümmetinin ortak kalkınma sorunlarını ele almak ve bu sorunlara çözüm bulmak için hizmet veren merkezi bir forum olmaktır. İSEDAK, dört kıtaya yayılmış 57 üye ülke ve 5 gözlemci ülkeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında olmak üzere her yıl bakanlar düzeyinde İstanbul'da toplanmaktadır.

İSEDAK'ın temel görevleri şunlardır:

Üye Devletler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmek.

Bilgi üretmek ve yaymak, tecrübe ve en iyi uygulamaları paylaşmak.

Uluslararası ekonomik ve ticari meselelerin tartışılması için Üye Devletlere yönelik merkezi bir forum olarak görev yapmak.

Üye Devletlerin refahını artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

İSEDAK, bugüne kadar düzenli aralıklarla 37 oturum düzenlemiştir.