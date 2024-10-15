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İşcep neden açılmıyor, çöktü mü? İş Cebe neden giremiyorum? İş Bankası mobil uygulamasında sorun mu var?

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#İşcep#İşcep Çöktü Mü#İşcebe Neden Girilmiyor
İşcep neden açılmıyor, çöktü mü İş Cebe neden giremiyorum İş Bankası mobil uygulamasında sorun mu var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:25

İşcep neden açılmıyor, çöktü mü sorusu, 15 Ekim tarihli erişim problemi nedeniyle merak konusu oldu. İş Bankasının resmi uygulaması olan İşcep, sabah saatlerinden itibaren erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Uygulamaya erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, "Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz" uyarısıyla karşılaştı. Peki, İşcep neden açılmıyor, çöktü mü? İş Cebe neden giremiyorum? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İşcep neden hata veriyor ve açılmıyor sorusu, bankacılık uygulamasını kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok kullanıcı tarafından sorgulanıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, uygulamaya giriş konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden pek çok kullanıcı, bankanın bu konuda yapmış olduğu açıklamaları takip ediyor. Peki, İşcep neden açılmıyor, çöktü mü? İş Cebe neden giremiyorum? İşte, bazı detaylar

İŞCEP NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ? 

İşcep uygulamasına erişemeyen kullanıcılar, 

"İşleminizin sonucu gösterilemedi. İşleminiz gerçekleşmiş olabilir, parasal bir işlem yaptıysanız hesap hareketlerinizi kontrol etmenizi öneririz.(264669)"

gibi uyarılarla karşılaştı. 

Konuyla ilgili İş Bankasından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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