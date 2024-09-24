iPhone 7 cihazlarda Whatsapp kullanamayacak mı? Bir devrin sonu geldi

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WhatsApp, kullanıcılarını üzecek bir açıklama yaptı. Hem iOS hem de Android telefonlar için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, 1 Ekim'den itibaren bazı eski model telefonlarda artık çalışmayacağını duyurdu. Bu karar, güncelleme almayı durduracak telefon modelleri için geçerli olacak. META tarafından duyurulan ve Apple'ında dahil olduğu listede iPhone 7, Samsung, LG, Huawei gibi markaların çok satan eski serileri yer alıyor. Peki, WhatsApp kullanılamayacak telefon modelleri hangileri? İşte, WhatsApp desteği kesilecek telefonların tam listesi...
WHATSAPP KULLANILMAYACAK TELEFONLAR 2024 LİSTESİ
1- iPhone 7
2- iPhone 7 Plus
3- iPhone 7s
4- Samsung Galaxy S7 Edge
5- Huawei Mate 9 Pro
6- Samsung Galaxy S7
7- Xiaomi Mi Note 2
8- Xiaomi Mi MIX 18K
9- OnePlus 3T
10- LG V20
11- Sony Xperia XZ
12- Asus ZenFone 3 Deluxe
13- Lenovo Moto Z
14- Xiaomi Mi 5 Pro
15- HTC 10 evo
16- OnePlus 3
17- HTC 10
18- Samsung Galaxy A9 Pro
18- Samsung Galaxy A9 Pro
19- Xiaomi Mi 5 Prime.