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iPhone 7 cihazlarda Whatsapp kullanamayacak mı? Bir devrin sonu geldi

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iPhone 7 cihazlarda Whatsapp kullanamayacak mı Bir devrin sonu geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 15:38

WhatsApp kullanılmayacak telefonlar listesi düşük model telefon kullananların gündeminde yer alıyor. WhatsApp'ın sahibi META şirketinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modelinde uygulama çalışmayacak. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Listedeki cep telefonlarının 7 yaşından büyük modeller olduğu gözlemlenirken, META bu kararı yeni donanımlar ve yazılım güncellemelerine odaklanmak adına aldığını duyurdu.

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WhatsApp, kullanıcılarını üzecek bir açıklama yaptı. Hem iOS hem de Android telefonlar için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, 1 Ekim'den itibaren bazı eski model telefonlarda artık çalışmayacağını duyurdu. Bu karar, güncelleme almayı durduracak telefon modelleri için geçerli olacak. META tarafından duyurulan ve Apple'ında dahil olduğu listede iPhone 7, Samsung, LG, Huawei gibi markaların çok satan eski serileri yer alıyor. Peki, WhatsApp kullanılamayacak telefon modelleri hangileri? İşte, WhatsApp desteği kesilecek telefonların tam listesi...

WHATSAPP KULLANILMAYACAK TELEFONLAR 2024 LİSTESİ

1- iPhone 7

2- iPhone 7 Plus

3- iPhone 7s

4- Samsung Galaxy S7 Edge

5- Huawei Mate 9 Pro

6- Samsung Galaxy S7

7- Xiaomi Mi Note 2

8- Xiaomi Mi MIX 18K

9- OnePlus 3T

10- LG V20

11- Sony Xperia XZ

12- Asus ZenFone 3 Deluxe

13- Lenovo Moto Z

14- Xiaomi Mi 5 Pro

15- HTC 10 evo

16- OnePlus 3

17- HTC 10

18- Samsung Galaxy A9 Pro

18- Samsung Galaxy A9 Pro

19- Xiaomi Mi 5 Prime.

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