İphone 16 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak, yeni model ne zaman çıkacak? iPhone 16 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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İphone 16'nın henüz ABD satış fiyatı belli olmadı. Bu sebeple Türkiye satış fiyatı bilinmiyor. Apple’ın yeni amiral gemisi İphone 16'nın ABD'de 799 dolardan yani 27 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor. Özellikle son dönemlerde gelen Türkiye fiyatı satış zamlarının ardından bu fiyatın daha yüksek olacağı düşünülüyor.

İphone 16'nın başlangıç fiyatının 60 bin liranın üzerinde olacağı konuşuluyor. Ancak henüz resmi fiyat açıklaması gelmedi.

İPHONE 16 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iPhone 16 serisini 9 Eylül'de duyuracak. iPhone'lar için ön siparişlerin 12 Eylül'de alınması ve cihazların 16 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 16 serisinin, ön satış ve dağıtım tarihleri ile ilgili henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yılki yıllık sonbahar etkinlik tarihini duyurdu. Apple'ın yapmış olduğu duyuruya göre iPhone 16serisi ve diğer ürünlerin tanıtımının yapılacak etkinlik 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye saati ile 20:00'de gerçekleştirilecek.

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İPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 16 serisinin Türkiye satış programı henüz açıklanmadı. Ancak cihazların 23 Eylül itibariyle Apple Store mağazalarında yerini alması bekleniyor.