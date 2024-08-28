×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

İpek Kıraç kimdir kaç yaşında? İpek Kıraç biyografi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#İpek Kıraç#İpek Kıraç Kimdir#İpek Kıraç Kaç Yaşında
İpek Kıraç kimdir kaç yaşında İpek Kıraç biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:40

İpek Kıraç, annesi vergi rekortmenleri listesinde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. İnan Kıraç ve Suna Kıraç'ın küçük yaşlarda evlat edindiği İpek Kıraç, yurt dışında biyoloji okuma kararı aldı. Bu kararında en önemli etken, annesi Suna Kıraç'ın ALS hastalığına yakalanması oldu. ALS konusunda eğitim alan İpek Kıraç, kamu sağlığı alanında yüksek lisans gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra şirketin önemli pozisyonlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Peki, İpek Kıraç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Suna Kıraç ve İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Suna Kıraç ile İnan Kıraç’ın kızı ve Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un dördüncü torunu olan İpek Kıraç, İstek Vakfı İlkokulu’nu bitirdikten sonra girdiği Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

Annesi Suna Kıraç’ın ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalanması nedeniyle üniversitede biyoloji okumaya karar verdi. ABD’deki Brown Üniversitesi’nde sürdürdüğü biyoloji öğrenimini 2007 yılında tamamladı. Bu sırada Harvard Üniversitesi’nde dünyanın sayılı ALS araştırma merkezlerinden birini yöneten Dr. Robert Brown’ın yanında bir ay süreyle ALS eğitimi gördü.

Kıraç, 2011 yılında Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Haberin Devamı

Yönetici ve iş kadını. Başka görevlerinin yanı sıra, Koç Okulu Yönetim Kurulu başkanı, Koç Holding, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

2012’den beri Kıraça Holding iştiraklerinden Sirena Marine AŞ’nin Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticisi (CEO) olarak görev yapmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İpek Kıraç#İpek Kıraç Kimdir#İpek Kıraç Kaç Yaşında

BAKMADAN GEÇME!

İpek Kıraç kimdir kaç yaşında İpek Kıraç biyografi bilgileri

İpek Kıraç kimdir kaç yaşında? İpek Kıraç biyografi bilgileri

#İpek Kıraç
MERKÜR RETROSU BİTİŞ TARİHİ: Retro bitti mi, ne zaman bitiyor İşte etkileri...

MERKÜR RETROSU BİTİŞ TARİHİ: Retro bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte etkileri...

#Merkür Retrosu
TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 || TYP başvuruları ne zaman İŞKUR giriş TYP başvuru nasıl yapılır

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 || TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR giriş TYP başvuru nasıl yapılır?

#TYP İŞKUR Başvuruları 2024-2025
ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 2024: Çalışma saatleri değişiyor mu, düşecek mi, ne zaman düşecek Çalışma saatleri 40 saat mi olacak, kısalıyor mu Mesai saatlerinde değişiklik son durum...

ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 2024: Çalışma saatleri değişiyor mu, düşecek mi, ne zaman düşecek? Çalışma saatleri 40 saat mi olacak, kısalıyor mu? Mesai saatlerinde değişiklik son durum...

#Çalışma Saatleri Kısalacak Mı
Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli Ali Yüce Galatasaraydan istifa mi etti, görevi ne

Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Yüce Galatasaray'dan istifa mi etti, görevi ne?

#Ali Yüce

EN SON HABERLER

İpek Kıraç kimdir kaç yaşında İpek Kıraç biyografi bilgileri

İpek Kıraç kimdir kaç yaşında? İpek Kıraç biyografi bilgileri

#İpek Kıraç
MERKÜR RETROSU BİTİŞ TARİHİ: Retro bitti mi, ne zaman bitiyor İşte etkileri...

MERKÜR RETROSU BİTİŞ TARİHİ: Retro bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte etkileri...

#Merkür Retrosu
TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 || TYP başvuruları ne zaman İŞKUR giriş TYP başvuru nasıl yapılır

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 || TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR giriş TYP başvuru nasıl yapılır?

#TYP İŞKUR Başvuruları 2024-2025
ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 2024: Çalışma saatleri değişiyor mu, düşecek mi, ne zaman düşecek Çalışma saatleri 40 saat mi olacak, kısalıyor mu Mesai saatlerinde değişiklik son durum...

ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 2024: Çalışma saatleri değişiyor mu, düşecek mi, ne zaman düşecek? Çalışma saatleri 40 saat mi olacak, kısalıyor mu? Mesai saatlerinde değişiklik son durum...

#Çalışma Saatleri Kısalacak Mı
Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli Ali Yüce Galatasaraydan istifa mi etti, görevi ne

Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Yüce Galatasaray'dan istifa mi etti, görevi ne?

#Ali Yüce