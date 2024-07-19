İnternet çöktü mü, siber saldırı mı var? Türk Hava Yolları aksama açıklaması yaptı! BTK'dan son dakika açıklama geldi

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Dünay genelinde bankacılık, hava yolu ulaşımı ve haberleşme ağlarından üst süte akama bilgileri gelmeye başladı. Gelen bildirimlerle birlikte dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de "İnternet çöktü mü, siber saldırı mı var?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, İnternet çöktü mü? Siber saldırı mı var? İşte merak edilen ayrıntılar...

MICROSOFT ALT YAPISI ÇÖKTÜ!

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektörde aksamalar yaşanıyor. Havalimanlarında uçuşlar yapılamazken televizyon kanalları da yayın gerçekleştiremiyor. Bankacılık işlemleri de aksamalara uğruyor.

THY'DE ARIZA: AÇIKLAMA GELDİ



Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.



Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DE UÇUŞLAR VE TV YAYINLARINDA SORUNLAR YAŞANIYOR



İngiliz televizyon kanalı Sky News sabah saatlerinden bu yana yayın yapamıyor. İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair ise kontrolleri dışında bir sorun yaşadıklarını ve yolculara mümkün olduğunca havalimanlarına erken gelmelerini söyledi. İngiltere ve İrlanda'nın yanında Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya'da sorunlar yaşandığı bildiriliyor.



İSPANYA'DA DA UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLEMİYOR

İspanya'da Ulusal havalimanı otoritesi AENA İspanya'dan yapılan uçuşlarda Cuma günü gecikmeler yaşanabileceğini söyledi. AENA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ve manuel sistemlerle çalışmaya devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Havaalanlarının web sitelerine göre, Barselona ve Madrid havaalanlarından onlarca uçuş Cuma günü erken saatlerde ertelendi.

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ABD ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Microsoft hizmetlerindeki sorun ABD'deki low-cost hava yolu şirketleri Frontier Airlines, Allegiant ve SunCountry operasyonlarını da etkiledi. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, bakanlığın Frontier'daki uçuş iptalleri ve gecikme sorunlarını izlediğini belirterek kurumun tüm havayollarını yolcuların ihtiyaçlarını karşılama sorumluluklarına tabi tutacağını söyledi. Veri takip şirketi FlightAware'e göre Frontier, Perşembe günü 147 uçuşu iptal etti ve 212 uçuşu erteledi.

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından küresel çapta yaşanan internet erişim soruyla ilgili şu açıklama yapıldı:

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Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.