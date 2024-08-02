Instagram'da akış yenilenmiyor sorunu neden yaşanıyor? Instagram'da akış yenilenemedi sorunu nasıl çözülür?

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Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

2 AĞUSTOS 2024 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a yönelik BTK'nın erişim engeline başlaması dolayısıyla, 2 Ağustos itibariyle kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor.