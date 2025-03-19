Instagram, Twitter, YouTube çöktü mü? Son dakika: Sosyal medyada geniş çaplı erişim sorunu yaşanıyor! İşte güncel arıza raporu...

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Bugün sabah saat 06.00'dan itibaren sosyal paylaşım platformları Instagram, Twitter ve YouTube'da erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sorunun nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte erişim engeli kararı da bulunmuyor. Yaşanan erişim engeli ve akış yenileme sorunu sonrasında kullanıcılar merak içerisinde "Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?" ve "1Instagram, Twitter ve YouTube'a neden girilemiyor?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel detaylar...

INSTAGRAM, TWİTTER, YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Bununla birlikte sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

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Erişim engeli ve akış yenileme sorunun giderilmesi halinde yaşanan yeni gelişmeleri paylaşacağız...