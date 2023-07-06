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THREADS için Zuckerberg'den açıklama! Instagram Threads nedir, ne demek? Instagram Threads App uygulaması nasıl ortaya çıktı?

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#Threads#Threads Nasıl Çalışıyor#Threads Nedir
THREADS için Zuckerbergden açıklama Instagram Threads nedir, ne demek Instagram Threads App uygulaması nasıl ortaya çıktı
Osman Yenilmez
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 09:45

Instagram Threads App uygulaması, 5 Temmuz gecesi yayın hayatına başladı. Twitter'ın almış olduğu son limit kararının ardından harekete geçen Mark Zuckerberg, Twitter benzeri uygulama olan Threads'ın kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini duyurmuştu. Zuckerberg, Threads'ın yayın hayatına başlamasının ardından platform hakkında bir açıklama da yaptı. Peki, Instagram Threads nedir, nasıl kullanılıyor? İşte, o detaylar

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Instagram Threads uygulaması, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduran Meta grubunun sosyal ağları ile bağlantılı çalışıyor. Henüz uygulama olarak kullanıma açılan Threads'ın aktif bir web sitesi ise bulunmuyor. 

THREADS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Threads fikri, Twitter'ın almış olduğu limit kararının ardından ortaya çıktı. Elon Musk tarafından geçtiğimiz dönemde satın alınan Twitter, yeni bir işleyiş düzenine geçmişti. 

Elon Musk'un, ücretsiz hesap kullanan hesaplara yönelik günlük 600 tweet görüntüleyebilme sınırı getirmesi, Meta şirketinin patronu Mark Zuckerberg'i harekete geçirdi. Zuckerberg, kısa sürede Threads'ı ortaya çıkararak kullanıma sundu.

THREADS NASIL ÇALIŞIYOR?

Threads şu an için Instagram'ın bir alt uygulaması gibi hizmet veriyor. Öyle ki, Threads'ın henüz kendisine ait bir gizlilik politikası sayfası bile bulunmuyor. Sistemdeki tüm alt sayfalar Instagram üzerinden erişim sağlıyor.

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Threads'ın işleyişi ise şu anlık Twitter ile yüksek oranda benzerlik gösteriyor. 

INSTAGRAM AVANTAJINI KULLANDI

Threads'a kısa sürede yüz binlerce kullanıcı dahil oldu. Platformun bu kadar kısa sürede kullanıcı sayısını arttırmasının sebebi ise Instagram oldu. Meta, Instagram üzerinden pek çok kullanıcıya bildirim göndererek, "X kişisi Threads kulllanıyor, sen de katıl" şeklinde davetler oluşturdu. 

Gelen davet ve bildirimler üzerine kullanıcı sayısı kısa sürede yüz binlere ulaştı.

ZUCKERBERG'DEN VİDEOLU TEŞEKKÜR VE AÇIKLAMA MESAJI

Meta patronu ve Threads'ın kurucusu Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden bir açıklama ve teşekkür mesajı yayınladı. Zuckerberg'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Threads ile tanışın, sohbet için açık ve dostane bir halka açık alan. Vizyonumuz Instagram'ın en iyi kısımlarını almak ve metinler, fikirler ve aklınızdan geçenleri tartışmak için yeni bir deneyim yaratmak.

Bence dünyanın bu tür dostane bir topluluğa ihtiyacı var ve ilk günden beri Threads'in bir parçası olan hepinize minnettarım. Threads şu anda app store'da.

 

 
 
 
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