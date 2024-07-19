Instagram Super Like nedir? Instagram'da Super Like nasıl atılıyor?

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Instagram, kullanıcıların Hikayeler ile etkileşimini artırmak amacıyla yeni bir özellik olan "Süper Beğeni"yi (Super Like) tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların Hikayelere normal beğeni yerine daha fazla dikkat çekici bir şekilde beğeni vermesini sağlar. Süper Beğeni atmak için kalp simgesine uzun basmanız yeterlidir. Ancak, kullanıcılar günde sadece bir kez Süper Beğeni gönderebilirler. Bu sınırlama, Süper Beğenilerin daha özel hissettirilmesini ve aşırı kullanımının önlenmesini amaçlıyor.

INSTAGRAM'DA SUPER LİKE NASIL ATILIYOR?

Instagram Super Like özelliği henüz resmi olarak tanıtılmamış veya yaygın bir özellik haline gelmemiş olabilir. Ancak, genel olarak bir platformda Super Like atmanın adımları aşağıdaki gibi olabilir: