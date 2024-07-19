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Instagram Super Like nedir? Instagram'da Super Like nasıl atılıyor?

Güncelleme Tarihi:

#İnstagram#İnstagram Super Like#İnstagram Super Like Nasıl Atılır
Instagram Super Like nedir Instagramda Super Like nasıl atılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 09:55

Instagram Super Like, Instagram'ın belirli içerikler üzerinde ekstra etkileşim sağlamak için sunduğu özel bir özellik olarak kullanıma açıldı. Bu özellik, bir kullanıcıya normal bir "beğeni"nin ötesinde daha fazla dikkat çekmek veya ilgiyi göstermek amacıyla kullanılacak. Super Like, kullanıcıların özellikle beğendikleri içerikleri daha belirgin bir şekilde ifade etmelerine olanak tanınacak ancak bazı kısıtlamalar dahilinde kullanılabilecek. Peki, Instagram Super Like nedir? Instagram'da Super Like nasıl atılıyor? İşte, o detaylar

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Instagram, kullanıcıların Hikayeler ile etkileşimini artırmak amacıyla yeni bir özellik olan "Süper Beğeni"yi (Super Like) tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların Hikayelere normal beğeni yerine daha fazla dikkat çekici bir şekilde beğeni vermesini sağlar. Süper Beğeni atmak için kalp simgesine uzun basmanız yeterlidir. Ancak, kullanıcılar günde sadece bir kez Süper Beğeni gönderebilirler. Bu sınırlama, Süper Beğenilerin daha özel hissettirilmesini ve aşırı kullanımının önlenmesini amaçlıyor.

INSTAGRAM'DA SUPER LİKE NASIL ATILIYOR?

Instagram Super Like özelliği henüz resmi olarak tanıtılmamış veya yaygın bir özellik haline gelmemiş olabilir. Ancak, genel olarak bir platformda Super Like atmanın adımları aşağıdaki gibi olabilir:

  1. Instagram Uygulamasını Açın: İlk olarak, Instagram uygulamanızı açın ve hesabınıza giriş yapın.
  2. Beğenmek İstediğiniz İçeriği Bulun: Super Like vermek istediğiniz fotoğraf veya videoyu bulun.
  3. Beğeni İkonuna Uzun Basın: Normal bir beğenide sadece bir kez tıklamanız yeterlidir. Ancak Super Like vermek için beğeni (kalp) ikonuna uzun basmanız gerekebilir. Uzun bastığınızda, farklı beğeni seçeneklerinin veya özel bir Super Like seçeneğinin ortaya çıkması mümkündür.
  4. Super Like Seçeneğini Seçin: Eğer farklı beğeni seçenekleri çıkarsa, Super Like'ı seçin. Bu, normal bir beğeniden daha fazla dikkat çekecek şekilde içeriğe etkileşimde bulunmanızı sağlar.
  5. Onaylama: Super Like'ı seçtikten sonra, işlem tamamlanır ve içerik sahibi bu özel beğeniyi görür.

 

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