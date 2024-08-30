×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Instagram çöktü mü, ne oldu? 30 Ağustos Instagram'da sorun mu var?

Güncelleme Tarihi:

#İnstagram#İnstagram Çöktü Mü#İnstagrama Ne Oldu
Instagram çöktü mü, ne oldu 30 Ağustos Instagramda sorun mu var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:17

Instagram çöktü mü sorusu, 30 Ağustos Cuma günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

30 AĞUSTOS 2024 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnstagram#İnstagram Çöktü Mü#İnstagrama Ne Oldu

BAKMADAN GEÇME!

Instagram çöktü mü, ne oldu 30 Ağustos Instagramda sorun mu var

Instagram çöktü mü, ne oldu? 30 Ağustos Instagram'da sorun mu var?

#İnstagram
CANLI İZLE || Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda

CANLI İZLE || Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

#Avrupa Ligi Kura Çekimi
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025 (İstanbul, Antalya) || KM servis ücretleri ne kadar oldu Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025 (İstanbul, Antalya) || KM servis ücretleri ne kadar oldu? Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak?

#KM Servis Ücretleri
BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 30 AĞUSTOS 2024 || Bugün (30 Ağustos) bankalar açık mı, kapalı mı 30 Ağustos Cuma bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık

BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 30 AĞUSTOS 2024 || Bugün (30 Ağustos) bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

#30 Ağustos
Bugün (30 Ağustos) eczaneler, hastaneler ve sağlık ocağı kapalı mı 30 Ağustos nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşları ( Aile hekimliği) açık mı, tatil mi

Bugün (30 Ağustos) eczaneler, hastaneler ve sağlık ocağı kapalı mı? 30 Ağustos nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşları ( Aile hekimliği) açık mı, tatil mi?

#30 Ağustos Zafer Bayramı

EN SON HABERLER

Instagram çöktü mü, ne oldu 30 Ağustos Instagramda sorun mu var

Instagram çöktü mü, ne oldu? 30 Ağustos Instagram'da sorun mu var?

#İnstagram
CANLI İZLE || Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda

CANLI İZLE || Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

#Avrupa Ligi Kura Çekimi
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025 (İstanbul, Antalya) || KM servis ücretleri ne kadar oldu Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025 (İstanbul, Antalya) || KM servis ücretleri ne kadar oldu? Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak?

#KM Servis Ücretleri
BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 30 AĞUSTOS 2024 || Bugün (30 Ağustos) bankalar açık mı, kapalı mı 30 Ağustos Cuma bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık

BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI 30 AĞUSTOS 2024 || Bugün (30 Ağustos) bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

#30 Ağustos
Bugün (30 Ağustos) eczaneler, hastaneler ve sağlık ocağı kapalı mı 30 Ağustos nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşları ( Aile hekimliği) açık mı, tatil mi

Bugün (30 Ağustos) eczaneler, hastaneler ve sağlık ocağı kapalı mı? 30 Ağustos nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşları ( Aile hekimliği) açık mı, tatil mi?

#30 Ağustos Zafer Bayramı