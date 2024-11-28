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Instagram çöktü mü, ne oldu? 28 Kasım Instagram'da sorun mu var?

Güncelleme Tarihi:

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Instagram çöktü mü, ne oldu 28 Kasım Instagramda sorun mu var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 08:28

Instagram çöktü mü sorusu, 28 Kasım Perşembe günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan İnstagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte, İnstagram hakkında bazı bilgiler

28 KASIM 2024 İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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