İngiltere Kralı 3.Charles kimdir? Charles’in serveti ne kadar, kiminle evli, kaç yaşında? İşte, İngiltere Kralı’nın hayatı

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Annesi II. Elizabeth’in 1952 yılında tahta geçmesiyle birlikte veliaht olan Charles , Kraliyet ailesinin en uzun süre veliaht unvanına sahip olan ismi oldu. Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası Kral olan Charles, kendinden önceki varislerin aldığı eğitim geleneği dışına çıkarak Londra’daki Hill House Okulu’na gitti. Charles, 1977’de soylu bir İngiliz ailesine mensup olan Diana Spencer ile tanıştı. Charles ve Diana, 29 Temmuz 1981’de görkemli bir evlilik töreniyle hayatlarını birleştirdi. Kraliyet ailesi için oldukça önemli olan evlilik 1996 yılında sona erdi ve Charles ile Diana boşanma kararı aldı. Prens Charles’in eski eşi 1997’de Paris’te bir araba kazasında hayatını kaybetti. 2023 yılında tahtın yeni sahibi olan Charles’in kişisel servetinin 2 milyar Sterlin serveti olduğu konuşulanlar arasında. Peki İngiltere Kralı 3. Charles kimdir, serveti ne kadar? İşte, detaylar…

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KRAL CHARLES KİMDİR?

Kral Charles, 14 Kasım 1948 yılında Londra Buckingham Sarayı’nda, Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philiph’in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesinin 1952 yılında tahta geçmesi ile Charles asıl veliaht oldu.

Annesinden sonra tahtın asıl varisi olması sebebiyle Cornwall Dükü, Rothesay Dükü, Carrick Dükü, Carrick Kontu, Renfew Baronu, Adalar Lordu, İskoçya Prensi ve Büyük Vekilharcı gibi hayatı boyunca birçok farklı unvana da sahip oldu.

Kraliyet ailesinin aksine Kral Charles, Bachelor of Arts derecesiyle mezun olan ve üniversite diplomasına sahip olan ilk İngiliz veliahtı unvanına sahiptir.

Prens William ve Prens Harry. Çalkantılı bir evlilik süreci yaşayan çift 1996 yılında boşandı. Eşi Camilla Parker Bowles ile uzun süredir ilişkisi bulunan Kral Charles 2005 yılında evlendi.

8 Eylül tarihinde Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden hemen sonra Kral Charles tahta geçti ancak taç giyme töreni 6 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

KRAL CHARLES’IN SERVETİ NE KADAR?

Buckingham ve Kensington Sarayları, kendilerinin değil hükümdarlığın malı olsa da, Kraliçe Victoria’ya eşi tarafından hediye edilen İskoçya’daki Balmoral Şatosu ve ailenin yılbaşı gibi özel günlerde toplandığı Norfolk’taki Sandringham evi, Charles’a ait. Sadece bu iki mülkün toplam değerinin 400 milyon sterlinden fazla olduğu düşünülüyor.

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Kraliyet ailesi üyelerinin mücevher koleksiyonu da oldukça meşhur. Hatta geçtiğimiz günlerde aslında tarihi birer hazine sayılan ve ulusal arşivlerde kayıt altında olan bu mücevherlerin bazılarının arşivlerde görünmemesi de tartışma yaratmıştı. Kimi aile yadigarı kimiyse kraliyet ailesine başka devlet başkanları tarafından hediye edilmiş bu devasa mücevher kataloğunun değeri de yarım milyar sterlinden fazla.

2 milyara yakın bu servetin diğer parçaları da kralın sahip olduğu ve bazılarının değerinin milyondan fazla olduğu belirtilen lüks araçlar, sanat eseri koleksiyonları ve yarış atları. Atçılığa çok meraklı olan ve kendi yetiştirdiği atları yarışlara sokan Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra oğlu Kral Charles’ın bu kıymetli atların bir kısmını çok yüksek fiyatlara sattığı biliniyor.