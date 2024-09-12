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İncel nedir, ne demek? Sosyal medyada sıkça kullanılan incel ifadesinin anlamı

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İncel nedir, ne demek Sosyal medyada sıkça kullanılan incel ifadesinin anlamı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 14:23

İncel ifadesi, sosyal medyada gezinen pek çok kullanıcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Post paylaşımlarında ya da yorumlarda sıklıkla kullanılan incel, köken bakımından sosyal medya kullanıcılarının İngilizce'den Türkçe'ye yansıttığı bir kısaltmadır. Peki, tam anlamıyla incel nedir, ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İncel, İngilizce "involuntary celibate" ifadesinin kısaltmasıdır ve "istemeden bekar" anlamına gelir. İncel terimi, cinsel ilişkide bulunmak isteyip de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremeyen insanları tanımlamak için kullanılır.

İncel topluluğuna katılan kişiler genellikle bu durumu sosyal, duygusal veya fiziksel faktörlere dayandırır. Ancak, bazı çevrelerde incel toplulukları, cinsiyet rolleri ve kadın düşmanlığı ile ilgili toksik söylemlerle de ilişkilendirilmiştir. Bu durum, internet üzerinde belirli platformlarda ve tartışmalarda dikkat çekici hale gelmiştir.

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