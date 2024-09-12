İncel nedir, ne demek? Sosyal medyada sıkça kullanılan incel ifadesinin anlamı

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İncel, İngilizce "involuntary celibate" ifadesinin kısaltmasıdır ve "istemeden bekar" anlamına gelir. İncel terimi, cinsel ilişkide bulunmak isteyip de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremeyen insanları tanımlamak için kullanılır.

İncel topluluğuna katılan kişiler genellikle bu durumu sosyal, duygusal veya fiziksel faktörlere dayandırır. Ancak, bazı çevrelerde incel toplulukları, cinsiyet rolleri ve kadın düşmanlığı ile ilgili toksik söylemlerle de ilişkilendirilmiştir. Bu durum, internet üzerinde belirli platformlarda ve tartışmalarda dikkat çekici hale gelmiştir.