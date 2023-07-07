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İMEİ kayıt ücreti Temmuz 2023 ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek? 2023 Yurtdışı telefon İMEİ kaydı nasıl, nereden, ne kadara yapılıyor? Resmi Gazete kararı

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İMEİ kayıt ücreti Temmuz 2023 ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek 2023 Yurtdışı telefon İMEİ kaydı nasıl, nereden, ne kadara yapılıyor Resmi Gazete kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 10:53

IMEI kayıt ücreti, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile yurt dışı telefon kayıtları için değişkenlik gösterdi. Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Yapılan değerlendirmelerin sonunda Resmi Gazete'de Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti yayımlandı. 2023 yılında geçerli olacak IMEI telefon kayıt harcı ne kadar ve ne zaman yürürlüğe girecek sorusu araştırma konuları arasında yer alıyor. İşte, IMEI kayıt ücreti 2023 için Resmi Gazete kararı

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7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerle birlikte, Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle telefon getirecek olan vatandaşların yakında takip ettiği IMEI harcı merak ediliyor. 2023 IMEI kayıt ücretinde Ocak 2023'de yüzde 122,39 olarak artış gerçekleşmişti. Peki, IMEI kayıt ücreti Temmuz 2023'te ne kadar olacak? İşte 2023 yurtdışı telefon kayıt ücreti...

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı tutar olarak belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak. 

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YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

HARÇ YATIRDIKTAN SONRA İŞLEMLERE DEVAM EDİLMESİ GEREKİYOR

E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

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