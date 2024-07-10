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İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş hangi illerde görev yaptı?

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İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş hangi illerde görev yaptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:44

İlhami Aktaş kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde doğan İlhami Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Türkiye'nin çeşitli illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Peki, İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi illerde görev yaptı? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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İlhami Aktaş, kamu yönetimi alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Erzurum'da doğup büyüyen Aktaş, kariyerine kaymakamlık yaparak başlamış ve birçok ilde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, Çanakkale Valisi olarak görev yapmıştır. Peki, İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

İlhami Aktaş, 1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1994 yılında Erzurum'da kaymakam adayı olarak meslek hayatına başlayan Aktaş, çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği yaptı. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında ise Antalya-Finike kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Aktaş, İngilizce bilmektedir.

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İLHAMİ AKTAŞ HANGİ İLLERDE GÖREV YAPTI?

İlhami Aktaş, 2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevine atandı. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, 2013 yılında ise Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen Aktaş, 2014 yılında Personel Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2016 yılında Nevşehir Valisi olarak atandı ve bu görevi 2020'ye kadar sürdürdü. 2020 yılında Çanakkale Valisi olarak atandı ve 2024 yılında Kocaeli Valisi olarak görevlendirildi.

 

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