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İkinci öğretim kalktı mı? YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi! İkinci öğretim bölümleri kapatıldı mı? İşte cevabı

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İkinci öğretim kalktı mı YÖK Başkanından açıklama geldi İkinci öğretim bölümleri kapatıldı mı İşte cevabı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 13:38

Üniversite sınav sonuç tarihinin yaklaşması ve beraberinde tercih süreciyle ilgili geri sayım devam ederken gözler üniversite bölümlerine çevrildi. Üniversite bölümleri ve bunla ilgili ayrıntılar devam ederken ikinci öğretim programlarının kaldırılıp kaldırılmadığı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, ikinci öğretim programları kaldırıldı mı, kapatıldı mı? Konuyla ilgili YÖK Başkanı Başkanı Erol Özvar'dan önemli açıklama geldi. İşte merak edilip araştırılan "İkinci öğretim bölümleri kapatıldı mı? İkinci öğretim kalktı mı?" sorusunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...

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