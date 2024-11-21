İDO seferleri iptal mi? 21 Kasım sefer iptali duyuruları

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İDO seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İşte, İDO'nun iptal ettiği seferlerin listesi;

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 21.11.2024 09:05

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 21.11.2024 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yalova-Yenikapı 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yenikapı-Yalova 21.11.2024 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yenikapı-Yalova 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Pendik-Yalova 21.11.2024 10:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Pendik-Yalova 10:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Pendik 21.11.2024 11:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yalova-Pendik 11:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 21.11.2024 11:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yalova-Yenikapı 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yenikapı-Yalova 21.11.2024 11:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yenikapı-Yalova 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 21.11.2024 12:30

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Pendik 21.11.2024 18:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 21.11.2024 Yalova-Pendik 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.